.com - Pallamano A Gold / Camerano, Sardegna amara: la Raimond Sassari vince 39-29

I ragazzi di Rui Carvalho inseguono per tutta la partita, in una trasferta lunga condizionata da diverse assenze di giocatori chiave, 1° dicembre 2024 – Nell’ultimo match del girone d’andata di Serie Adi, lacade in casa dellaper 39-29. In un match complicato, sia dal punto di vista logistico che per le diverse defezioni importanti come Laera, e Rocha con Marinelli presenti per onor di firma, i gialloblu pagano dazio ai sardi complice un avvio di match non particolarmente fortunato. Di fatto i ragazzi di coach Carvalho sono stati costretti a rincorrere per tutta la gara, senza successo, Da sottolineare la prova di alcuni giovani che si sono messi in mostra come Carloni e Jdidi oltre alle garanzie Boschetto, Dello Vicario Giacinti e Belardinelli.