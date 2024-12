Nerdpool.it - Mirage Comics apre i preordini invernali: ecco tutte le novità

Leggi su Nerdpool.it

, la casa editrice nata all’insegna dell’arte di qualità, svela le sueper l’inverno 2024. Dal 5 dicembre aprirà sul suo sito web la prevendita per cinque nuove graphic novel, con la partecipazione di grandi firme del mondo Usa dei(John Romita Jr., Darick Robertson & Glenn Fabrye, Eduardo Risso) e il maestro Giorgio Cavazzano. Inaugurate altre due nuove collane, che portano il totale a sei, per un catalogo complessivo di dodici volumi in un anno.Si avvicina l’edizione 2025 di Umbriacon (17-19 gennaio 2025) e l’attesa è già molto alta. Per l’occasionepresenta le proprie iniziative editoriali, che usciranno in quell’occasione, tenute a battesimo dagli autori internazionali presenti. La casa editrice ha già all’attivo quattro collane editoriali che hanno fatto notizia, soprattutto per le grandi firme.