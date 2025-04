Oasport.it - Calendario Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: date, programma, orari, tv

si affronteranno nelladi. La corazzata veneta andrà a caccia del settimo tricolore consecutivo (l’ottavo della propria storia), mentre la formazione lombarda inseguirà la sua prima affermazione. Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le meneghine sono state sconfitte proprio dall’Imoco nei precedenti del 2022 e del 2023 (quando il sodalizio era di stanza a Monza).ha vinto tutti i precedenti stagionali:di Coppa Italia,di Supercoppa Italiana, semidel Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1.proverà a sovvertire il pronostico della vigilia e sembra essere in ottima forma dopo essere imposta nelle tre partite disputate contro Scandicci, mentre le Campionesse d’Europa hanno dovuto sudare per chiudere la serie contro Novara in quattro incontri.