Bodo Glimt-Lazio | biancocelesti in Norvegia per l' andata dei quarti formazioni e orari tv

Bodo 9 aprile 2025 - Ne sono rimaste solo otto, mancano due gradini per arrivare in fondo alla competizione e sottovalutare adesso l'impegno può risultare fatale. La Lazio dopo aver dominato la fase a campionato di Europa League ha faticato agli ottavi ma è riuscita a confermarsi, approdando ai quarti di finale. L'avversario sulla carta è agevole, ma non per questo privo di insidie. I biancocelesti affronteranno infatti il Bodo/Glimt e domani in Norvegia si terrà il primo episodio di questa doppia sfida. Il calcio di inizio per questa sfida è fissato per le 18:45 nell'Aspmyra Stadion. Il Bodo/Glimt arriva a questa sfida con un percorso eccellente fin qui nella competizione. I norvegesi non hanno strappato il pass diretto per gli ottavi di finale per la sola differenza reti nei confronti dei Rangers di Glasgow, terminando noni la fase a campionato.

