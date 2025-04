Pagelle Barcellona-Borussia Dortmund 4-0 | Raphinha trascinatore Lewandowski finalizzatore

Leggi su Sportface.it

Ilasfalta ilnell’andata dei quarti di finale di Champions League 2024/2025. Punteggio pesante con i blaugrana che rifilano un secco 4-0 ai gialloneri e mettono in cassaforte la qualificazione in semifinale. Apre le danze il solitoal 25?.che cala nel secondo tempo e subisce in meno di venti minuti il 2-0 e il 3-0, entrambi per mano di Robert(48? e 66?). Al 77? Lamine Yamal cala il poker. Servirà un’impresa alnella sfida di ritorno, in programma il 15 aprile (ore 21.00).Le(4-3-3)Szczesny (voto 6): poco impegnato e spettatore del dominio dei suoi compagni.Koundé (voto 6): applicato, ormai il ruolo del terzino gli si è cucito addosso. Nessuna sbavatura.Cubarsi (voto 6.5): annulla Guirassy e fornisce l’assist aper sbloccare il match.