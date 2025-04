La pausa di Trump il rimbalzo delle borse e l' attacco alla Cina | cosa succede alla guerra dei dazi

dazi reciproci e lascia una tariffa unica del 10%. Wall Street brinda e rimbalza. La Casa Bianca apre alla trattativa con l'Ue. Ma sullo sfondo resta il braccio di ferro con Pechino: barriere al 125% Ilgiornale.it - La pausa di Trump, il rimbalzo delle borse e l'attacco alla Cina: cosa succede alla guerra dei dazi Leggi su Ilgiornale.it Il tycoon blocca ireciproci e lascia una tariffa unica del 10%. Wall Street brinda e rimbalza. La Casa Bianca apretrattativa con l'Ue. Ma sullo sfondo resta il braccio di ferro con Pechino: barriere al 125%

Trump sospende immediatamente per 90 giorni i dazi reciproci, tranne alla Cina: aumento al 125% - Trump: "La Cina ora non è molto felice di firmare l'accordo su TikTok". La pausa di Trump, il rimbalzo delle borse e l'attacco alla Cina: cosa succede alla guerra dei dazi. Trump: pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne che per la Cina. “A Pechino li alzo al 125%”. Wall Street vola. Dazi, von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation" | Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Sui dazi le Borse al braccio di ferro. Trump tira dritto: «Nessuna pausa». Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo, +2,4%. Rally di Leonardo. Dazi, Ackman chiede a Trump una pausa di 90 giorni. Ne parlano su altre fonti

La pausa di Trump, il rimbalzo delle borse e l'attacco alla Cina: cosa succede alla guerra dei dazi - Il tycoon blocca i dazi reciproci e lascia una tariffa unica del 10%. Wall Street brinda e rimbalza. La Casa Bianca apre alla trattativa con l'Ue. Ma sullo sfondo resta il braccio di ferro con Pechino ... (msn.com)

Trump ribalta tutto: "Pausa di 90 giorni sui dazi". Ma alla Cina tariffe al 125%. Rimbalza Wall Street - Non si ferma lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina in materia di dazi. Pechino ha appena risposto a Trump alzando le proprie tariffe sui beni "Made in Usa". Intanto le borse di tutto il mondo ... (msn.com)

Trump annuncia pausa di 90 giorni ai dazi (tranne alla Cina). Pechino, 84% su import Usa. Tonfo Borse europee: bruciati 446 miliardi di euro - Borse, le notizie del 9 aprile 2025. Entrano in vigore i nuovi dazi degli Usa nei confronti di circa 60 economie e sostituiscono quelli di base entrati in vigore sabato. I nuovi livelli ... (leggo.it)