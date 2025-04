Inter-news.it - PSG chiude quasi la pratica! In casa ne fa tre in rimonta all’Aston Villa

Il Paris Saint-Germain compie un deciso passo verso la semifinale di Champions League superando per 3-1 l’Astonnell’andata dei quarti di finale al Parco dei Principi.VITTORIA IN– La partita tra PSG e Astonequilibrata durante la prima ora di gioco, con gli inglesi che passano addirittura in vantaggio però nell’unico vero affondo. È un colpo inatteso, ma il PSG non si scompone e trova il pari pochi minuti dopo: al 39’, Doué si libera al limite dell’area e lascia partire un destro a giro spettacolare che, dopo aver baciato la traversa, si insacca alle spalle di Emiliano Martinez. Il gol del sorpasso arriva ad avvio ripresa, al 49’: Kvaratskhelia, sempre più protagonista, parte dalla destra, si accentra con un colpo da futsal e scarica un sinistro potentissimo che s’infila sotto la traversa.