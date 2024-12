Michela Murgia le ferite l’amore Il rap visto da Nayt | Gli altri mentono sempre – L’intervista

Leggi su Open.online

è uno dei più seguiti rapper della scena italiana, uno dei pochi che riescono a coniugare un incredibile successo a un approccio che non è che vada tanto per la maggiore: un atteggiamento privo di quei contenuti street, i classici connotati della scrittura rap di oggi. Lui è più sulla scia dei conscious, dei cosiddetti liricisti, di quei rapper che orbitano al confine con il cantautorato. Il suo nuovo album si intitola Lettera Q, dodici brani in cui William Mezzanotte, così all’anagrafe, trentenne di Isernia, stiracchia la sua intensa poetica e grazie a questa forza letteraria oggettivamente sovraumana compie un percorso alla ricerca di una risoluzione personale molto coinvolgente.Partiamo dal titolo, Lettera Q, leggo nel comunicato stampa che hai scelto la «Q» per rappresentare la volontà di spezzare un ciclo.