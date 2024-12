Noinotizie.it - Martina Franca: da oggi al 6 gennaio pullman gratis per tutti Incentivo alla mobilità alternativa

L’iniziativa comunale è da cogliere al volo. Rappresenta un concreto tentativo di alleggerire il traffico urbano di. Per riuscirci però devono fare la loro parte anche i cittadini. Cinquanta persone che prendono ilpuò significare decine di auto in meno, contemporaneamente, in circolazione nel centro urbano. Lo si proietti su intere giornate, per le prossime cinque settimane, e si intuirà il valore di questa iniziativa.Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Dal 1° dicembre al 6si potrà viaggiare gratuitamente sui bus del servizio di trasporto pubblico svolto sul territorio diMiccolis.La Giunta (delibera n. 575 del 29 novembre 2024) guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano, su proposta dell’Assessoratoe ai Trasporti, ha disposto la gratuità del servizio nel periodo delle festività al fine di incentivare lasostenibile e di ridurre il traffico che, nel periodo natalizio, registra notoriamente un notevole aumento sia per lo shopping sia per la presenza di numerosi eventi in Città.