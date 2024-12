Metropolitanmagazine.it - Marc Jacobs e Kim Jones celebrano insieme i 40 anni del brand con un gioiello limited edition (solo 20 esemplari)

Per celebrare i 40delhio, il celebre designer Kimha creato unesclusivo che cattura l’essenza dell’iconico universo di. Si tratta di una collana unica, sintesi perfetta tra il mondo giocoso e visionario die il lusso raffinato che contraddistingue Kim. Questa straordinaria creazione sarà disponibile dal 28 novembre in una tiratura limitata di appena 20, rendendola un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati di moda di tutto il mondo.e Kimcreano unper celebrare i 40di creatività delLa collana si distingue per la sua catena voluminosa e curva, su cui spiccano le iniziali “CD” e “MJ”, scolpite in forme che ricordano palloncini fluttuanti. I dettagli non finiscono qui: l’accessorio è arricchito da eleganti nappe di cristallo, che creano un effetto trompe-l’œil giocoso e sofisticato.