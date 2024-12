Ilrestodelcarlino.it - Il mito di Evita rivive a Casalgrande

Lo spettacolo ". La donna e il" è in programma oggi alle 17 al teatro di. Ad oltre 70 anni dalla sua morte,è unche continua a presentarsi ai nostri occhi come un enigma, una contraddizione. Una donna che rappresenta la più grande eccezione alla sua epoca, che si afferma per un carisma politico e ideale fortissimo, fatto di luci e ombre. La narrazione – tra un radiogiornale, un ricordo, un’invettiva – affidata all’attrice Isabella Dapinguente, si intreccia con le note del tango, del musical, delle struggenti melodie sudamericane interpretate dalla fisarmonica di Claudio Ughetti e dalla voce di Sabrina Gasparini. Sempre oggi, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Sesso, in città, la rassegna Soli Deo Gloria propone il concerto del coro Compagnia Piccolosistina con la direzione di Chiara Baroni.