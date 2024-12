Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, arriva l’Urbania e l’Osimana vuole la rivincita

Osimana-Urbania, ancora di fronte. Dopo neanche venti giorni. Con i senzatesta a caccia delladopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa, ai rigori. Sarà un’Osimana senza Mosquera squalificato, reduce dall’ennesimo ko in trasferta, mentreviene da tre vittorie di fila. "Non sarà una partita come le altre per noi - scrivono gli ultras delsui social - perché sarà l’occasione per celebrare due ricorrenze. La prima purtroppo la più triste la morte di Luca Gatto. Sembra ieri, ma è passato più di un anno da quando Luca non c’è più. Successivamente sarà realizzata una coreografia per festeggiare i 10 anni di attività del gruppo". Il Fabriano Cerreto, dopo il pari contro il Fano, cercherà i tre punti contro il Montegranaro (orfano di Jallow, squalificato). I tre punti per i cartai varrebbero anche l’aggancio in classifica.