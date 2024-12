Scuolalink.it - Domanda pensione Scuola 2025: le guide del MiM per i docenti, il personale educativo, gli ATA e i DS

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la guida ufficiale per ladi. Questa guida è rivolta a, ATA, e dirigenti scolastici, che intendono cessare il servizio a partire dal 1° settembre. Di seguito, troverai tutte le informazioni essenziali e le istruzioni su come presentare lasenza errori.: leufficiali del MiM Il Ministero ha messo a disposizione una serie didettagliate per la compilazione delladi, suddivise per categorie di. Ecco le principalidiperATA Guida allaper Quota 100 Guida allaper Quota 102 Guida allaper Quota 103 Guida alladiAnticipata Flessibile Guida allaper Opzione Donnadidei Dirigenti Scolastici Guida alladiOrdinaria Guida allaper Quota 100 Guida allaper Quota 102 Guida allaper Quota 103 Guida alladiAnticipata Flessibile Guida allaper Opzione Donna Quando, dove e come presentare laLe scadenze per la presentazione delle domande variano in base al ruolo:docente,e ATA: Entro il 21 ottobre 2024.