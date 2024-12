Quotidiano.net - Crisi Volkswagen, sindacati verso lo sciopero

Leggi su Quotidiano.net

Aumenta la possibilità diallada domani: sarebbe il primo di una certa importanza dal 2018 per salvare dalla chiusura 3 fabbriche in Germania. Il gruppo, alle prese con ladell’auto e la concorrenza dei veicoli elettrici a basso costo cinesi, non ha finora raggiunto un accordo con ie la tregua è scaduta alla mezzanotte. Intanto si apre il fronte inglese per Stellantis. Il conglomerato guidato da Carlo Tavares vuole chiudere uno stabilimento a Luton, a nord di Londra, per concentrare la produzione di furgoni Vauxhall a Ellesmere Port, sempre nel Regno Unito. Il sindacato ‘Unite the Union’ ha annunciato battaglia per salvare la storica fabbrica, attiva da 120 anni, che dà lavoro a 1.100 addetti. In Germania si annuncia invece una protesta crescente, da alcune ore di blocco fino all’intera giornata.