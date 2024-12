Crisi dell’auto i metalmeccanici tedeschi annunciano un maxi-sciopero contro Volkswagen | Pronti alla battaglia più dura mai vista

Leggi su Open.online

Finito il periodo di «dialogo sociale», Ig Metall annuncia lo. Il potente sindacato deiha chiesto a tutti i dipendenti delladi astenersi dal lavoro nelle fabbriche a partire da lunedì 2 dicembre per opporsi alle migliaia di tagli di posti di lavoro annunciati dal colosso automobilistico con sede a Wolfsburg. «Se necessario, siamocontrattuale collettiva piùcheabbia mai conosciuto», avverte il sindacato in un duro comunicato stampa. Per la casa automobilistica tedesca si tratterebbe della prima grande protesta dal 2018.Lo stallo nelle trattative tra azienda e sindacatoLa tregua tra azienda e sindacati è scadutamezzanotte di sabato 30 novembre senza che le parti in causa siano riuscite a trovare un accordo.