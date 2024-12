Liberoquotidiano.it - "Colpito, gravi danni". Caos in Siria, l'attacco che preoccupa Tajani e l'Italia

"Il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è statoda unrusso che ha causato": lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio, lanciando un "appello a tutte le parti in conflitto inperché sia tutelata la popolazione civile". "Continuiamo ad assicurare ogni possibile assistenza aglini in", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Intanto la tensione rimane alta. L'esercitono continuerà a contrastare i "gruppi terroristici" nel nord del Paese, che "comprendono solo il linguaggio della forza". A dirlo è stato il presidente dellaBashar al Assad nel corso di un colloquio telefonico con Badra Gunba, presidente ad interim dell'Abkhazia. Assad ha affermato che i gruppi che stanno conducendo un'offensiva nel nord-ovest del Paese dallo scorso 27 novembre "non rappresentano il popolono o le istituzioni statali, ma servono piuttosto gli interessi dei loro finanziatori stranieri".