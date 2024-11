Snowboard Coppa del Mondo 24 25 | Edwin Coratti trionfa nel gigante parallelo di Mylin

Leggi su Sportface.it

apre con una vittoria la nuova stagione dideldi, imponendosi neldi, in Cina. L‘azzurro torna a vincere a circa un anno e mezzo di distanza dall’ultima affermazione internazionale, ottenendo il sesto successo in carriera nella competizione. Una giornata perfetta per il 33enne altoatesino, iniziata con il primo tempo nel turno di qualificazione e poi proseguita superando in fila nel tabellone principale lo sloveno Zan Kosir, l’altro azzurro Mirko Felicetti ai quarti, il cinese Ye Bi in semifinale e infine il coreano Sakkyum Kim nell’atto conclusivo. “E’ meraviglioso – sono state le prime parole di– ho fatto il miglior tempo nelle qualificazioni e mi sono confermato anche nel turno finale. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto in questi mesi, devo dire che ha funzionato: la stagione non poteva davvero iniziare meglio”.