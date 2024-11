Ilfoglio.it - Quando ormai era tardi. Tre racconti fulminanti di Claire Keegan

Nelle donne diogni decisione assume la forma di una fuga, o almeno questo è quello che pensano gli uomini che queste decisioni le accettano a malincuore o rifiutandosi di comprenderle pienamente. Esiste infatti un irriducibile armamentario retorico e strumentale che da i nomi alle cose e alle relazioni, organizzandole e definendole che diviene nel momento di una scelta considerata repentina e quindi non prevista (dall’uomo), l’ultimo baluardo in grado di distinguere lucidità da appannamento, il giusto da ciò che è sbagliato e in ultima istanza ciò che è bene da ciò che è male. E ovviamente l’errore sta tutto in quella scelta, in quella decisione che la donna ha preso liberamente che non può definirsi in altro modo se non che una fuga, con tutto quello che ne consegue, ovvero un malcelato (molto malcelato) disprezzo: una fuga codarda.