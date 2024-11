Motta lo vuole alla Juve l’agente di Ferguson allo scoperto | Ama l’Italia | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

William McMurdo in esclusiva a Calciomercato.it su presente e futuro del centrocampista del Bologna fresco di rinnovo fino al 2028Lantus è molto interessata a Lewis. Non è una novità, l’apprezzamento risale all’anno scorso, ma con l’arrivo di Thiagoa Torino si è ulteriormente consolidato. Del resto finolesione al legamento crociato, che lo ha costretto a star fuori 200 giorni, lo scozzese è stato il giocatore chiave, più di Zirkzee, del Bologna guidato dal tecnico italo-brasiliano che a fine stagione è riuscito a conquistare la storica qualificazione in Champions League.in esclusiva a CM.IT – calciomercato.itProprio nella massima competizione europea per club, quest’anno partita con la formula del maxi girone unico, il classe ’99 ha collezionato la terza presenza stagionale dopo il ritorno dal grave infortunio.