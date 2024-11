Formiche.net - In Siria non era finita. I ribelli di nuovo ad Aleppo

La guerra civilena sembrava conclusa, o almeno così spiegavano la Russia e l’Iran che hanno tenuto in vita il regime assadista, brutalmente responsabile di un sanguinoso massacro che ha ucciso oltre 500 mila persone. Il dossierno è stato l’origine della stagione terroristica dello Stato islamico e soprattutto dell’inizio delle fake news come arma di guerra, del ritorno della guerra dell’informazione e della costituzione di un sentimento anti-occidentale strategico. Da anni sembrava sopito, relegato a questione minore e minima. Ierano stati nei fatti obliterati, schiacciati, la Russia e l’Iran avevano vinto la guerra (contro l’Occidente, le monarchie del Golfo e la Turchia), Bashar el Assad era ormai pronto alla riabilitazione politica e diplomatica — già ottenuta in regioni del mondo meno eticamente e moralmente vincolanti, mentre ci sono paesi in Europa che considerano di fornirgliela.