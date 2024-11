Ilnapolista.it - È Chiesa (sparito a Liverpool) il nome per il dopo Kvaratskhelia – Repubblica

ilper ildedica ampio spazio al mercato e alle manovre dei club in vista sia di gennaio che della prossima estate. E per quel che riguarda il Napoli, si parla diper il post Kvara e di Folorunsho che dovrebbe andare alla Lazio.è letteralmente, è stato in campo appena 19 minuti.Se Milan e Juve sono le grandi che avrebbero bisogno di interventi urgenti, Napoli e Inter possono dirsi soddisfatte di organici rispettivamente adeguati a una e due competizioni (che sono campionato e coppa europea, le altre coppette contano ma non ci costruisci sopra una rosa). Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro: il Napoli non sembra venire a capo del contratto di, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa.