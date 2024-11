Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Mecacci nuovo presidente del Comitato Provinciale di Firenze

, 30 novembre 2024 – Unper ildidella Federazione Ciclistica Italiana. Al posto dell’uscente Leonardo Gigli che non si era ricandidato, è stato eletto dalle società fiorentine riunitesi nella sede del CONI in via Irlanda a, Mario, noto direttore di gara internazionale. Il dirigente di San Casciano Val di Pesa era l’unico candidato per la massima carica. Anche per il ruolo di consigliere quattro i candidati per altrettanti posti con il riconfermato Luca Bartalucci, mentre gli altri tre sono nuovi, ovvero Arianna Bandinelli, Stefano Bolognesi e Daniele Masiani, ex corridore e direttore sportivo, attuale team manager della Pol. Tripetetolo Seanese di Lastra a Signa. Se tutte le previsioni sono state confermate per ildirettivo del, c’era invece molta attesa per i delegati in quanto ben 8 erano i candidati per 4 posti.