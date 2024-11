Quotidiano.net - SEMI - Nel Futuro dell'agricoltura: il nuovo podcast per esplorare il domani che ci attende

Nel contesto attuale di cambiamenti climatici e crescente domanda alimentare globale, l'si trova ad affrontare sfide senza precedenti. È in questo scenario che nasce "- Nel", undedicato all'esplorazionee innovazioni ee pratiche sostenibili nel settore agricolo. Ilsi propone di fornire una piattaforma per discutere le migliori pratiche agricole, le tecnologie emergenti e le politiche che possono contribuire a un'più sostenibile. Attraverso conversazioni approfondite con esperti del settore, agronomi, ricercatori e agricoltori, "" intende illuminare le strade verso unagricolo più resiliente. Ogni episodio di "" è strutturato per essere accessibile e informativo. Gli ascoltatori possono aspettarsi interviste con esperti e specialisti che condividono le loro esperienze e conoscenze, storie di successo e racconti di agricoltori che hanno implementato pratiche innovative nel loro lavoro quotidiano ma anche discussioni e analisie politiche agricole che influenzano il settore a livello locale e globale.