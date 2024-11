Sciopero generale Landini | Oltre mezzo milione in piazza solo nei regimi autoritari non si può

Leggi su Open.online

È in corso loproclamato dai segretari di Cgil e Uil, Maurizioe Pierpaolo Bombardieri. Uno stop di 8 ore per tutti i settori privati e pubblici, ad eccezione dei trasporti dove è di 4 ore: per bus e metro dalle 9 alle 13, così come per il trasporto marittimo, per i voli dalle 10 alle 14. Esclusi dallo stop i treni. «Sono almeno 500mila i cittadini» scesi in 43 piazze su tutto il territorio nazionale per protestare contro la manovra di bilancio del governo Meloni, sostiene. Il segretario della Cgil alla guida di un corteo a Bologna canta e dichiara: «Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c’è bisogno della partecipazione di tutte le persone. La rivolta sociale, per noi, significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un’altra parte di fronte alle ingiustizie».