Ilgiorno.it - Ramy, morto dopo la fuga sul TMax: il carabiniere indagato ha provato a rianimare il giovane egiziano

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 novembre 2024 – Ore 3.40 di domenica, viale Montegrappa angolo Rosales. Al passaggio di una Giulietta del Radiomobile, il conducente di unsi ferma improvvisamente e infila il motorino dietro un’auto. I militari se ne accorgono e si avvicinano: ilindossa un passamontagna sotto il casco jet. Appena il capomacchina, un vicebrigadiere di 37 anni, intima l’alt per un controllo, lo scooterista dà gas e punta verso via Gioia. È in quel momento che inizia l’inseguimento che si concluderà venti minutiin via Ripamonti con lo schianto dele la morte del passeggero diciannovenneElgaml. L’ordinanza del gip Il percorso e le modalità dellasono ricostruiti nell’ordinanza del gip Marta Pollicino che martedì ha convalidato l’arresto per resistenza del ventiduenne tunisino Fares Bouzidi che era alla guida dello scooter e disposto i domiciliari a casa della sorella, a poche centinaia di metri dall’abitazione in cui viveva