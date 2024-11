Ilrestodelcarlino.it - Pignataro incontra gli studenti: "Ragazzi, la cannabis è veleno"

"La, non è una sostanza leggera, la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti va eliminata". Antonio, ex questore di Macerata ora in forza al dipartimento antidroga del Ministero dell’Interno, è intervenuto all’Iis Matteo Ricci nel convegno ": effetti e rischi". Organizzato dalla preside Rita Emiliozzi l’incontro ha visto coinvolti anche Piergiorgio Fedeli, docente di medicina legale all’Unicam, e Roberto Scendoni, professore di tossicologia forense a Unimc. "La lotta alla droga non è una lotta politica, non è di destra né di sinistra. È una battaglia in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte per salvare la vita di voi giovani –ha tuonato–, la droga porta alla rovina, basta un po’ di marijuana per danneggiare il cervello di un adolescente.