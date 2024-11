Pagelle Cagliari-Verona 1-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Mina un muro, Piccoli decisivo, Felici la sorpresa. Sono i tre migliori in campo di, anticipo della quattordicesima giornata diA, che regala i tre punti ai sardi (saliti a 14 punti in classifica) e aggravano la crisi degli uomini di Zanetti, che restano a quota 12. Nove delle 10 vittorie totali strappate dalcontro l’HellasinA sono arrivate in gare casalinghe e all’Unipol Domus è una rete di Piccoli al 75? a decidere il match. La prima occasione però ce l’ha Mina al 7?, ma il difensore da buona posizione non inquadra la porta. Al 34? è Montipò a negare la rete a Zappa, che aveva trovato lo specchio con un colpo di testa. Al 46? è l’Hellas a sfiorare il gol sull’asse Bradaric-Lazovic, ma l’esterno spreca. Al 75? arriva il gol: Felici e Makoumbou dialogano in area, il centrocampista serve un cross basso a centro area per Piccoli che in girata realizza il gol vittoria.