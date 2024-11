Anteprima24.it - Nargi risponde a Savio: “Carne da macello? Dichiarazioni querelabili”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Io lo ringrazio ancora per il lavoro svolto, non è vero che non ha lavorato, anzi lo ringrazio per questi quattro mesi che ha dedicato alla nostra città e per il resto non so, non sono stata molto attenta nell’ascoltare le sue, sicuramente qualcuno ha fuori luogo”. Non si fa attendere la risposta del sindaco di Avellino, Lauradopo ledell’ex assessore Leandro Vittorio.“Ha parlato dida? Non so che dire, abbiamo sempre avuto un buon rapporto, magari si è inclinato negli ultimi settimane ma è dovuto a lui, alla sua non presenza oppure la frequentazione con altre persone. Poi per altre affermazioni che ho sentito, ma non credo che le abbia dette lui, non penso perché potrebbe essere perseguibile di querela per quello che ha detto”.