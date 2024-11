Tvzap.it - Milly Carlucci chiude il caso Madonia una volta per tutte

News TV.ha finalmente rotto il silenzio sulAngelo, il ballerino professionista escluso dal cast di Ballando con le Stelle. Durante un intervento a La Vita in Diretta, la conduttrice ha affrontato una vicenda che ha scosso il pubblico del programma, chiarendo le motivazioni di una decisione tanto difficile quanto inevitabile e mettendo finalmente un punto alla questione.Leggi ache: “Ballando con le Stelle”, anche Rossella Erra si espone suldiLeggi anche: “Grande fratello”, nuova concorrente in arrivo: di chi si trattailha parlato per la primadell’allontanamento di Angeloe lo fa con Alberto Matano a La Vita in Diretta. La conduttrice di Ballando con le stelle è intervenuta solo adesso per raccontare la sua versione dei fatti, dopo la scelta difficile presa insieme alla Rai di allontanare il maestrodal programma per divergenze professionali.