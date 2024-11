Milano Ramy Elgaml è morto sul colpo | l’esito dell’autopsia Il padre | Fiaccolata per lui? Non è il momento

Leggi su Open.online

non è Parigi. E Corvetto, periferia sud-est del capoluogo lombardo, non è una banlieue. Eppure, i disordini dopo la morte di, il diciannovenne deceduto durante un inseguimento con i carabinieri, fotografano una situazione di disagio e frustrazione. Sulla dinamica dell’incidente stradale l’inchiesta della magistratura farà il suo corso, ma gli amici disono «arrabbiati». Si chiedono se il motorino guidato da Fares, il ventiduenne ora ricoverato in gravissime condizioni e sul quale viaggiava, sia stato urtato o meno dalla volante prima di schiantarsi su un muretto. Per questo chiedono «verità e giustizia», come recita lo stendardo appeso sul cavalcavia appena fuori la fermata della metro di Corvetto. Il quartiere multiculturale, e neanche troppo periferico, è tappezzato di graffiti che ricordano il giovane di origini egiziane: «Verità per», «Non condannate un innocente» o «Per sempre nei nostri cuori», si legge sugli edifici delle vie principali.