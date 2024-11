Quotidiano.net - Mercato dei televisori in crescita: quali sono le marche più vendute

Roma, 29 novembre 2024 – E’ uno dei settori più dinamici, con offerte sempre nuove, tecnologie che si susseguono rapide, e consumatori le cui abitudini si modificano notevolmente nel corso di pochi anni. Per le aziende è sempre più complicato offrire novità e implementare prodotti che, dopo poco, potrebbero già rivelarsi superati: è il mondo delle televisioni, che nel terzo trimestre del 2024 è aumentato a livello globale dell’11%, segnando una rinnovata verve e bissando ladel trimestre precedente. L’indagine di Counterpoint Research I dati pubblicati da Counterpoint Research sottolineano come ormai le tv vengano sostituite più presto e non perché non funzionanti, bensì perché si sceglie un modello con una risoluzione migliore e maggiori dimensioni. E’ il secondo trimestre consecutivo con dati inper il comparto, dopo che il primo del 2024 aveva fatto registrare una flessione del 4%.