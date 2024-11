Ilrestodelcarlino.it - Le osservazioni sul nuovo Bufalini. Csn: "Zona a rischio idraulico". Ausl: "Allarme immotivato"

Siamo certi che l’area delsia al sicuro da alluvioni "alla luce dei cambiamenti climatici, i cui effetti sul nostro territorio sono stati, solo negli ultimi 17 mesi, ripetitivi e devastanti"? Il quesito ha come mittente la lista civica "Cesena Siamo Noi", che ha espresso "più volte perplessità su un progetto che, benché qualificante per la sanità locale, rischia di avere conseguenze impattanti su tutto il territorio cesenate". Perplessità che sono confluite nelle(c’era tempo fino al 25 novembre) al progetto definitivo deldue. "Il primo dubbio - scrive nelle sueCesena Siamo Noi - riguarda la collocazione del futuro polo sanitario che sorgerà su un terreno instabile costituito da sedimenti prevalentemente argillosi, in una area adi potenziale allagamento con tiranti idrici convenzionali sotto la quale è presente una falda freatica non confinata quasi superficiale e canali, scoli e altre servitù che dovranno essere spostate".