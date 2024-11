Oasport.it - Lando Norris pronto alla sfida: “Voglio vincere per la conquista del titolo costruttori”

Doveva essere una pista “pro-McLaren” e lo è stata per quanto accaduto nel corso delle qualifiche Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail, la scuderia di Woking si è presa la prima e terza posizione della griglia per la gara del sabato, conil migliore di tutti, davantiMercedes di George Russell e all’altra MCL38 di Oscar Piastri.Perè la terza p.1 in questo format particolare, la seconda di quest’anno dopo quanto fatto in Cina: “Sono state delle qualifiche impegnative. A livello di sensazioni, è stato un giro in cui non è stato semplice mettere tutto insieme perché le condizioni sono diverse da quelle del 2023“, ha raccontato a caldo il pilota britannico.“Sono contento perché volevamo reagire dopo quanto accaduto a Las Vegas e questa prestazione ci dà morale.