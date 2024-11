Ilgiorno.it - Il Piccolo teatro di Milano chiuso per sciopero: annullati due spettacoli: “Un’adesione così non si vedeva da 20 anni”

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – Ildiquesta sera, venerdì 29 novembre, resterà: a seguito dell’adesione allogenerale sono infatti state annullate la rappresentazione di Lacrima di Caroline Guiela Nguyen alStrehler e la prima nazionale di 'Sogno di una notte di mezza estate' con la regia di Carmelo Rifici in programma alStudio Melato. Illo ha annunciato sui social e sul sito. "Non accadeva da vent'" ha commentato la Cgil. "Siamo scesi in piazza oggi come lavoratori e lavoratrici deldiper sostenere le ragioni dello" ha spiegato Valentina Penzo, della Rsu Slc Cgil. "Ci rendiamo sempre più conto e sentiamo sempre più bisogno di ribadire la funzione pubblica che ha il nostroe la funzione pubblica che ha il nostro lavoro.