I campioni del mondo di Poetry Slam a CasermArcheologica

Arezzo, 29 novembre 2024 – Un successo inaspettato quello che ha travoltoper l’appuntamento con ideldi, in programma per domani, sabato 30 novembre 2024 dalle 18:30 a Palazzo Muglioni. Un numero di richieste altissimo che ha costretto organizzatori e artisti prevedere la possibilità di una replica alle ore 21:00, con le iscrizioni appena aperte.sarà lo scenario di un viaggio poetico unico: per una sola sera, le storiche stanze di Palazzo Muglioni si trasformeranno in un palcoscenico vibrante di emozioni grazie a “C’era una Porta”, una performance immersiva di poesia performativa. Protagonisti assoluti tre maestri del, attualidel: Martina Lauretta, Giuliano Logos e Filippo Capobianco, che daranno nuova voce ai personaggi e alle storie che hanno abitato questo luogo intriso di storia.