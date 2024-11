Ilrestodelcarlino.it - Ecco il disegno di legge che rilancia le aree montane

Con l’approvazione deldisulleda parte del Senato, si apre una nuova stagione per le comunità dell’Appennino e delle altreitaliane. Confabitare ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, definendola un “passo cruciale verso il ripopolamento e la valorizzazione delle nostre comunità”, secondo il presidente nazionale Alberto Zanni. Ildicombina misure economiche, sociali e ambientali, puntando a contrastare il progressivo abbandono delleattraverso incentivi fiscali, supporti economici e investimenti nei servizi essenziali. Sanità, istruzione e trasporti sono al centro dell’intervento, con risorse dedicate per migliorare la qualità della vita nelle zone spesso marginalizzate del Paese. Tra le iniziative chiave, sgravi fiscali e agevolazioni per l’acquisto di abitazioni si propongono di attrarre giovani e famiglie, invertendo il trend dello spopolamento.