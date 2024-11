Ilveggente.it - Berrettini come Kalinskaya: forfait nel grande giorno

diserta un appuntamento importantissimo: che succede con la Lelli?Una settimana. Non di più. Tanto si concederà Matteoper rifiatare e riposare, dopo le fatiche di una stagione che, nonostante le aspettative fossero decisamente basse, gli ha regalato delle gran belle soddisfazioni. Una su tutte: quella derivante dalla consapevolezza di essere finalmente tornato ad essere competitivo e di poter ancora vincere.nel(Instagram) – Ilveggente.itSi è regalato ben 3 titoli, nel corso del 2024, sebbene non sia stato continuoavrebbe voluto. E infine, dulcis in fundo, è riuscito ad apporre la sua firma su una delle imprese che gli stavano più a cuore. Se 12 mesi fa non aveva potuto fare altro che rimanere a guardare dalla “finestra”, stavolta la Coppa Davis se l’è sudata.