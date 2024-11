Ilrestodelcarlino.it - Turismo inclusivo: ecco le 14 mete top della Riviera Romagnola

Bologna, 28 novembre 2024 – Da oggi è attivo il sito Welcome Everybody di Emilia Romagna. Un ulteriore supporto che offre informazioni utili ai turisti con bisogni particolari che desiderano trascorrere una vacanza in uno dei 14 comuni costieri dell'Emilia-Romagna, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. Ledelsostenibile Dunqueleche si possono trovare sul sito. Nel Comune di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini. Nel Comune di Ravenna: Cervia e Ravenna. A Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone. A Ferrara: Codigoro, Comacchio e Goro. Cosa offre il nuovo portale web Una panoramica dedicata e specializzata che promuove ufficialmente lacome destinazione accessibile e inclusiva, agevolando le persone con particolari esigenze nello scegliere la propria vacanza.