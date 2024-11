Tottenham-Roma oggi in tv | programma orario e diretta Europa League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la quinta giornata di. Esordio europeo con i giallorossi per Claudio Ranieri, chiamato a risollevare le sorti del club capitolino, in grande difficoltà. Dopo aver perso di misura contro il Napoli mettendo in mostra anche qualche segnale positivo, laè chiamata a questa complicatissima trasferta londinese contro una squadra che, dopo tre vittorie consecutive, ha ceduto nell’ultimo turno sul campo del Galatasaray. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di giovedì 28 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Uno e su Sky Sport canale 252, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.