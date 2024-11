Thesocialpost.it - Pescara, Elia Piersante morto a 9 anni: il baby calciatore è rimasto in campo fin quando ha avuto la forza

Leggi su Thesocialpost.it

è in lutto per la tragica scomparsa di, un bambino di 9che il 26 novembre ha perso la sua battaglia contro una grave malattia. Lascia nel dolore la mamma Carla, il papà Daniele e i fratelli Leonardo e Valerio.frequentava l’Istituto Comprensivo 8, che ha immediatamente espresso il proprio cordoglio alla famiglia per questa dolorosa perdita.Leggi anche: Bologna, incidente in città: Antonio Cavallaro investito e ucciso dal camion dei rifiuti, grande appassionatoIl piccoloera un grande appassionato di calcio e faceva parte della scuola Pro Calcio Italia, come ha raccontato il presidente Carmine Berardi, che lo ha conosciuto bene. In un’intervista, Berardi ha descrittocome un bambino sempre sorridente e pieno di energia: “Nonostante la malattia, veniva ad allenarsi con grande gioia, emozione e impegno.