Kouda non ha scampo | distorsione della caviglia Serviranno almeno tre settimane per il recupero

Per Rachidconfermata la diagnosi dialladestra, con tempi didi circa tre-quattro. Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto ieri il giocatore a Parma. Una brutta tegola per il ragazzo che, per la prima volta in questa stagione, era tornato titolare nel match contro il Sud Tirol dopo il lungo infortunio. Mastica amaro anche mister Luca D’Angelo che, per l’ennesima volta in questo campionato, dovrà rinunciare al suo fantasista in quel di Palermo. Fortunatamente tutti gli altri giocatorirosa sono a disposizione, con il solo dubbio di Sarr. In casa aquilotta la concentrazione è comunque massimale, le voci di un interessamento del Torino e dello Stoccarda per capitan Hristov e delle attenzioni dell’Inter per Bertola non intaccano minimamente la serenità del gruppo, anche perché la società ha ribadito, per bocca del ds Stefano Melissano, che a gennaio non ci saranno stravolgimenti.