Il futuro del trasporto pubblico, "Servono autisti, daremo una casa per attrarli"

“La dignità di un lavoratore si misura anche attraverso la possibilità di avere una, un luogo dove vivere e non solo lavorare.” Con queste parole, l’assessore regionale alla, Paolo Franco, èintervenuto al convegno sul TPL organizzato da Pianura Network a Treviglio e coordinato dall’ingegnere Franco Gazzotti per affrontare anche il tema della carenza di risorse umane nel settoredel. Sempre meno persone scelgono la professione di autista, ma il loro ruolo rimane fondamentale per la vivibilità delle città e delle periferie. Franco ha ribadito l’importanzasociale del, collegandolo alla necessità di offrire condizioni di vita migliori per chi svolge questa professione.“Le città e le zone periferiche sono più vivibili se raggiungibili. Garantire unaaglisignifica riconoscere il loro valore e incentivare un lavoro essenziale per la comunità”.