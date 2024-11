Calciomercato.it - Gabbia è il primo: Milan, ecco il prossimo rinnovo

Il difensore centrale è stato ila rinnovare con il Diavolo, ora tocca ad altri calciatori:il punto della situazioneUn accordo mai in discussione. Matteoe ilsi sono uniti in matrimonio, come ampiamente previsto. Il difensore non ha mai avuto dubbi sul legarsi al Diavolo: così in tarda serata, il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.è ilil(LaPresse) – Calciomercato.itMatteo, che guadagnerà sui due milioni di euro netti a stagione, con i bonus, è dunque ila mettere nero su bianco, tra i calciatori con accordo in scadenza nel 2026. Ora le attenzioni di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic si concentreranno altrove.Ovviamente riflettori puntati adesso su Mike Maignan: il portiere francese è davvero ad un passo dal prolungamento.