Fimer, finalmente la crisi è finita. Il nuovo padrone è la McLaren

(Arezzo)riparte a tutto gas con. L’azienda di Terranuova Bracciolini specializzata in inverter fotovoltaici ha trovato l’acquirente. Si tratta di MA Solar Italy, società di diritto inglese del gruppo, che controlla anche la casa automobilistica di Formula 1. L’operazione è stata autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso. Per l’azienda valdarneseApplied Ltd ha offerto 26 milioni di euro e ha presentato un piano industriale dettagliato e caratterizzato da una rilevante crescita prospettica con investimenti futuri per 30 milioni. La società ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali per 3 anni, prevedendo per i dipendenti un incremento salariale del 2% a partire dal 2025. Grazie al lavoro sinergico di Mimit, commissari straordinari, advisor e di tutti i dipendenti, in meno di un anno dall’apertura dell’amministrazione straordinaria è stato possibile riorganizzaree arrivare all’aggiudicazione dell’azienda composta dallo stabilimento produttivo di Terranuova Bracciolini e delle sei consociate estere strategiche (India, Singapore, Taiwan, Turchia, Usa e Australia).