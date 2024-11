Liberoquotidiano.it - "Fanno quello che vogliono", "Se gli dai troppo agio...": Corvetto, la rabbia dei residenti contro gli immigrati | Video

"Questa zona non era così". A parlare ai microfoni di Fuori dal Coro è una residente di, la zona di Milano che da giorni è presa d'assalto dagliin protesta. Si tratta di stranieri che, con violenza e vandalismo, stanno "vendicando" Ramy Elgaml. Il 19enne è morto mentre fuggiva dai carabinieri. "Io sono 70 anni che vivo qua, la situazione è peggiorata", conferma la signora in un servizio mandato in onda da Mario Giordano nella puntata di mercoledì 27 novembre su Rete 4. La residente racconta che "ci sono molti più extracomunitari, ce ne sono davvero tanti. Ho paura a uscire, ma anche a stare in casa". E le testimonianze sono numerose: "Ormai gli extracomunitariche", le fa eco un altro abitante della periferia milanese. E ancora: "Quando dai loro, poi delinquono".