Desperate Housewives ambientato nel 1966 il regista parla del possibile reboot

E seche ha raccontato le vite di Susan, Gabrielle, Lynette e Bree a Wisteria Lane venisse riproposta ma ambientata nel? Questa è l’idea che Marc Cherry,della serie, ha avuto per un ipotetico.“La verità è che ho un paio di idee per farlo. Probabilmente vorrei realizzare l’idea e ambientarla in un decennio precedente”, ha rivelato il creatore della serie a People. “Perché la serie che mi manca di più scrivere è in realtà Wisteria Lane. Quello era il parco giochi più divertente che chiunque nella storia della televisione abbia mai avuto, perché avevamo un’intera strada. Conosco quella strada come il palmo della mia mano. Ci sono momenti in cui dico, ‘Sai cosa? Mi chiedo se potrei scrivere Wisteria Lane nel”.Il prequel diovviamente non potrà avere come protagoniste le storiche casalinghe disperate perché trent’anni prima della serie erano tutte bambine, ma sarebbe una bella occasione per rivedere il personaggio di Karen McCluskey, l’eccentrica nonnina impicciona, nelle vesti di una trentenne.