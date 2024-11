Gaeta.it - Sgominato un giro di false fatturazioni: imprenditore denunciato per evasione fiscale da 5 milioni

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro ha portato alla luce una significativa. Al centro dell’inchiesta si trova undella bassa friulana, coinvolto in un sistema di frodi fiscali che ha permesso la sottrazione di ingenti somme al fisco. Attraverso un’attenta analisi delle attività dell’, le forze dell’ordine hanno scoperto ricavi non dichiarati superiori ai 5di euro, insieme a un’IVA non versata di 1,3di euro.L’operazione della Guardia di FinanzaL’operazione è iniziata come un’indagine su reati tributari e ha rapidamente rivelato la complessità delle manovre fiscali messe in atto dall’. Oltre a gestire una società operante a livello nazionale, l’ricopriva anche il ruolo di amministratore in una società apparentemente registrata in Slovenia.