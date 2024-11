Lapresse.it - Ramy Elgaml morto a Milano, indagato carabiniere per incidente al Corvetto

E’per omicidio stradale in concorso ilalla guida della gazzella del Nucleo Radiomobile diche, nella notte tra sabato e domenica, ha inseguito lo scooter su cui viaggiava, il 19enne egizianoall’alba di domenica dopo essere scivolato sull’asfalto in via Quaranta. La morte del giovane ha scatenato forti proteste e disordini nel quartiere di, da parte di amici e conoscenti della vittima., da capire se lo scooter sia stato tamponato dalla gazzellaUn atto che il pm di, Marco Cirigliano, ha disposto anche a garanzia del militare e per poter eseguire tutti gli accertamenti necessari ad accertare se la moto è stata tamponata-toccata dalla pattuglia o se si è trattato di una caduta autonoma dopo una fuga nella notte per 8 chilometri.