Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: emiliani sotto all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Ilè immeritatamente in svantaggio al termine della prima frazione di gioco. I ragazzi di Italiano hanno disputato un primo tempo alla pari rispetto alla produzione offerta dagli avversari, bravi a sfruttare un pasticcio difensivo degliper andare a segno con Mukau. Da segnalare anche un gol annullato a Dallinga per fuorigioco dopo pochi minuti di gioco. A tra poco per il secondo tempo.45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!0-1!45’+2 Orsolini fa partire un cross dalla destra, il pallone però viene respinto dalla difesa transalpina.45? Due minuti di recupero.44? GOL! MUKAU! Erroraccio in impostazione di Posch che colpisce Beukema nel rilancio, spalancando il campo per David, bravo a infilarsi sulla sinistra. Il centrocampista si inserisce e va prima alla conclusione col mancino, trovando la resistenza di Skorupski, poi va a segno sulla ribattuta.