Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: 14-13 partono forte le polacche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-24 MURO INNNN! Che lavoro di Bajema e Baijens!22-23 Herbots da seconda linea colpisce Drabek.22-22 Ancora Pacak, gran primo tempo della centrale.21-22 Herbots! Da posto 2.21-21 Buon primo tempo di Pacak, secondo punto per lei.20-21 Ancora Antropova, mazzata da posto 2. Sorpasso!TIME OUT20-20 ANTROPOVAAA! CHE MURO DI EKATERINA! E’ tutto pari.20-19 Out l’attacco di Laak.torna in partita!TIME OUT20-18 Sulle mani del muro l’attacco di Antropova. Breakche accorcia!20-17 CAROL! Gran muro su Piasecka in copertura.20-16 Antropova spacca il nastro e trova il sesto punto.20-15 Out il muro disull’attacco di Piasecka.TIME OUT19-15 Super atttacco Piasecka, volano le